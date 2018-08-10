Огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили условного противника на Алтае

ТАСС , 10 августа. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа уничтожили условного противника с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в ходе полевого лагерного сбора на Алтае . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"Главной задачей для личного состава в ходе проведения лагерного сбора было слаживание действий огнеметных, аэрозольных и подразделений РХБ разведки", — сказали в пресс-службе.

Планируется, что военнослужащие также выполнят задачи по обнаружению инженерных заграждений условного противника, специальной обработке местности и военной техники от воздействия зараженных веществ. «Отработают создание аэрозольной завесы для маскировки войск с помощью специальной машины ТДА-3, которая обеспечивает надежное прикрытие крупных объектов» — уточнили в военном округе.

В полевом лагерном сборе военных химиков задействовано около тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники.