Пентагон намерен разработать альтернативу GPS

Министерство обороны США планирует развивать систему, которая станет альтернативой действующей спутниковой системе глобального позиционирования (GPS)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Пентагона о перспективах развития космических сил страны.

По мнению военного ведомства, это необходимо сделать на случай подавления действующей системы GPS.

«Усилия министерства по развитию потенциала будут сосредоточены на… Альтернативных (системах. — RT) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS», — указывается в документе.