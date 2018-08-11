Пентагон намерен разработать альтернативу GPS 

Министерство обороны США планирует развивать систему, которая станет альтернативой действующей спутниковой системе глобального позиционирования (GPS)
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Пентагона о перспективах развития космических сил страны.
По мнению военного ведомства, это необходимо сделать на случай подавления действующей системы GPS.
«Усилия министерства по развитию потенциала будут сосредоточены на… Альтернативных (системах. — RT) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS», — указывается в документе.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение Пентагону ранее дал американский лидер Дональд Трамп.