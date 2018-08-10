Сербские военнослужащие прибыли в Санкт-Петербург для участия в совместных с РФ учениях 

Российско-сербские учения пройдут в Ленинградской области с 13 по 17 августа.
Почти две сотни сербских солдат и офицеров прилетели в Санкт-Петербург для участия в больших совместных учениях. Они пройдут с 13 по 17 августа сразу на двух полигонах Ленинградской области.
Вместе с российскими коллегами сербы отработают взаимодействие штабов при планировании боевых операций.
В ходе мероприятий военнослужащие двух стран будут тренироваться совершать марш-броски, вести разведку и маневренную оборону, а также отражать атаки диверсантов. Россию будут представлять мотострелки Западного военного округа.