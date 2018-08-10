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Пролет Су-35 на сверхмалой высоте: невероятное мастерство пилота
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Пролет Су-35 на сверхмалой высоте: невероятное мастерство пилота 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Этот полет на сверхмалой высоте, снятый асом истребителя Су-35, моментально попал в историю. Легендарный самолет совершает ловкий маневр, притом летчику приходится работать только по приборам.
Это не выставка и не демонстрация российской техники для требовательной публики авиасалонов. Пилоты Су-35 специально отрабатывали маневры в плохих погодных условиях, опускаясь на опасно малую высоту.
Кроме пролета на сверхмалых высотах экипажу пришлось отработать посадку на условно зараженном аэродроме. Все прошло в штатном режиме. Вот как все это выглядело:
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 относится к поколению 4++. По сути, это очень глубокая модернизация легендарного Су-27.
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