Пролет Су-35 на сверхмалой высоте: невероятное мастерство пилота

Этот полет на сверхмалой высоте, снятый асом истребителя Су-35, моментально попал в историю. Легендарный самолет совершает ловкий маневр, притом летчику приходится работать только по приборам.

Это не выставка и не демонстрация российской техники для требовательной публики авиасалонов. Пилоты Су-35 специально отрабатывали маневры в плохих погодных условиях, опускаясь на опасно малую высоту.

Кроме пролета на сверхмалых высотах экипажу пришлось отработать посадку на условно зараженном аэродроме. Все прошло в штатном режиме. Вот как все это выглядело:

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 относится к поколению 4++. По сути, это очень глубокая модернизация легендарного Су-27.