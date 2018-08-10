Расчеты дальнобойной САУ «Малка» ВВО впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника

Для уничтожения танкового подразделения артиллеристам хватило одного залпа из крупнокалиберных пушек.

На полигоне Трехречье в Амурской области в ходе практических занятий по боевой подготовке подразделение самоходных артиллерийских систем большой мощности 2С7М «Малка» артиллерийского соединения Восточного военного округа, впервые провели стрельбу прямой наводкой по целям атакующей бронегруппы условного противника. Новая тактика применения САУ рассчитана на случай прорыва обороны противником и действий внутри боевых порядков.

Стрельба велась с маскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей. Для уничтожения танкового подразделения артиллеристам хватило одного залпа из крупнокалиберных пушек.

Также артиллеристы отработали одиночный огонь по нескольким важным тактическим целям фугасными снарядами, вес которого превышает 100 кг.

Стрельбы состоялись в рамках полевого выхода артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. В маневрах на полигоне принимают участие более 700 артиллеристов объединения.