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Посадку на трассу Хабаровск-Комсомольск сегодня сымитирует боевая авиация
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Посадку на трассу Хабаровск-Комсомольск сегодня сымитирует боевая авиация 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Авиация Восточного военного округа с 10 августа приступила к плановым учениям, в числе тренировочных мероприятий будет имитация посадки на запасную полосу на автомобильной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» информированный источник, движение по магистрали военные надолго перекрывать не собираются.
— Сегодня к резервной взлётно-посадочной полосе на участке автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе выехал командующий армией ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Кравченко, — рассказал собеседник агентства. — 10 августа будет проведена тренировка, боевой самолёт пройдёт над полосой на бреющем полёте, движение автотранспорта по дороге будет перекрыто от силы на 15 минут.
По данным источника ИА «Хабаровский край сегодня», учения авиации Восточного военного округа продлятся до конца августа. Напомним, аэродромный участок дороги на шоссе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы, также является запасной полосой для гражданской авиации. Масштабные учения боевой авиации с использованием этой резервной ВПП в Нанайском районе ранее проводились в 2007 году. Летом нынешнего года этот участок автодороги прошёл модернизацию.
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