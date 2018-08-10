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Названа цена модернизации «Руслана»
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Названа цена модернизации «Руслана» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Опубликована информация о том, сколько собирается потратить ПАО «Ил» на создание к 2022 году модернизированной версии тяжелого транспортного самолета «Руслан» (Ан-124-100М).
Как сообщается в плане закупок компании на 2018 год, опубликованном на портале госзакупок, максимальная цена «переоборудования» Ан-124-100 «в облик» Ан-124-100М превышает 3,45 млрд рублей.
В частности, речь идет о замене импортного оборудования российским и экспертизах, передает ТАСС.
Напомним, летом снова заговорили о возрождении производства «Русланов». При этом работы по постройке сверхтяжелого самолета, который был бы способен заменить Ан-124, внесли в госпрограмму вооружения.
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