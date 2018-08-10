Названа цена модернизации «Руслана»

Опубликована информация о том, сколько собирается потратить ПАО «Ил» на создание к 2022 году модернизированной версии тяжелого транспортного самолета «Руслан» (Ан-124-100М).

Как сообщается в плане закупок компании на 2018 год, опубликованном на портале госзакупок, максимальная цена «переоборудования» Ан-124-100 «в облик» Ан-124-100М превышает 3,45 млрд рублей.

В частности, речь идет о замене импортного оборудования российским и экспертизах, передает ТАСС

Напомним, летом снова заговорили о возрождении производства «Русланов». При этом работы по постройке сверхтяжелого самолета, который был бы способен заменить Ан-124, внесли в госпрограмму вооружения.