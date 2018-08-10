Учебные комбинированные бои в полевых условиях на международных военных учениях Noble Partner 2018 в Грузии

Тбилиси , 9 августа / Синьхуа / — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США Великобританию . Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили