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Учебные комбинированные бои в полевых условиях на международных военных учениях Noble Partner 2018 в Грузии
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Учебные комбинированные бои в полевых условиях на международных военных учениях Noble Partner 2018 в Грузии 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 9 августа /Синьхуа/ — Проходящие в Грузии международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ сегодня вступили в фазу учебных комбинированных боев в полевых условиях. Учения стартовали 1 августа на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. В них принимают участие военнослужащие 13 государств, включая Грузию, США и Великобританию. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
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