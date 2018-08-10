Российский фрегат два часа держал на прицеле подлодку США

Российский фрегат «Адмирал Эссен» более двух часов преследовал американскую подлодку типа «Огайо». Инцидент произошел во время недавнего похода в Средиземное море.

По данным Главкомата ВМФ России, «Адмирал Эссен» держал американскую подводную лодку на прицеле.

Вместе с ними в походе принимали участие многоцелевая лодка «Джон Ворнер», а также атомная субмарина «Джорджия».

«Скорее всего, именно ее и преследовал «Адмирал Эссен», — пишет издание.

По словам экспертов, обнаружение подлодки в море является большой удачей, а ее длительное сопровождение — показатель мастерства экипажа.