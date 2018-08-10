Российский фрегат два часа держал на прицеле подлодку США 

Российский фрегат «Адмирал Эссен» более двух часов преследовал американскую подлодку типа «Огайо». Инцидент произошел во время недавнего похода в Средиземное море.
По данным Главкомата ВМФ России, «Адмирал Эссен» держал американскую подводную лодку на прицеле.
Как отмечает газета «Известия», авианосная ударная группа США, в состав которой вошли авианосец «Гарри Трумен» и четыре эсминца типа «Арли Берк», появилась в Средиземном море в апреле текущего года.
Вместе с ними в походе принимали участие многоцелевая лодка «Джон Ворнер», а также атомная субмарина «Джорджия».
«Скорее всего, именно ее и преследовал «Адмирал Эссен», — пишет издание.
По словам экспертов, обнаружение подлодки в море является большой удачей, а ее длительное сопровождение — показатель мастерства экипажа.
Ранее News.ru писал о том, что в России создали и испытали «сердце» ядерного реактора атомной подводной лодки (АПЛ) с ресурсом, который не требует перезарядки ядерного топлива.