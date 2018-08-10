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Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство обороны рассказало о том, что за последнюю неделю российским силам дежурных ПВО пришлось 14 раз подниматься на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Согласно опубликованной в газете Вооруженных сил России «Красная звезда» инфографике, за неделю у российских границ вели разведку 27 иностранных летательныых аппаратов.
Отмечается, что никаких нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
На прошлой неделе, как сообщал «ФедералПресс», разведку у российских границ вели 22 летательных аппарата.
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