Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Министерство обороны рассказало о том, что за последнюю неделю российским силам дежурных ПВО пришлось 14 раз подниматься на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России

Согласно опубликованной в газете Вооруженных сил России «Красная звезда» инфографике, за неделю у российских границ вели разведку 27 иностранных летательныых аппаратов.

Отмечается, что никаких нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

На прошлой неделе, как сообщал «ФедералПресс», разведку у российских границ вели 22 летательных аппарата.