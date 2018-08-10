Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

Министерство обороны рассказало о том, что за последнюю неделю российским силам дежурных ПВО пришлось 14 раз подниматься на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Согласно опубликованной в газете Вооруженных сил России «Красная звезда» инфографике, за неделю у российских границ вели разведку 27 иностранных летательныых аппаратов.
Отмечается, что никаких нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
На прошлой неделе, как сообщал «ФедералПресс», разведку у российских границ вели 22 летательных аппарата.