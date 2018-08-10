Преподаватели военных учебных центров получат дополнительную жилплощадь

Преподаватели военных учебных центров смогут получить дополнительную жилую площадь. Соответствующий закон вступает в силу 10 августа.

Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда. По словам заместителя Министра обороны Тимура Иванова, предлагается предоставить военнослужащим-преподавателям военных учебных центров при государственных образовательных организациях высшего образования право на дополнительную площадь жилого помещения от 15 до 25 квадратных метров. «Предлагаемые изменения обеспечат соблюдение принципа равенства при жилищном обеспечении преподавателей военных кафедр и учебных военных центров», — сказал Тимур Иванов . Как пояснил глава Комитета Госдумы по обороне, ранее право на дополнительную жилплощадь по формальным причинам имели только преподаватели военных кафедр.

Реализация закона, который кардинально улучшит жилищные условия военнослужащих и их семей, не потребует дополнительных средств из бюджета.