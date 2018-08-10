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Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Российские летчики за неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские летчики 14 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 27 зарубежных летательных аппаратов. По данным, размещенным на сайте издания, «нарушений воздушного пространства РФ не допущено».
По данным издания, за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 273 летных смен на 86 аэродромах.
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