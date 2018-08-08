Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Абхазии осуществят наземную разведку целей условного противника

Всего в учениях примут участие около 100 специалистов БПЛА, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов: «Орлан», «Застава» и «Гранат»

Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской военной базы в Абхазии в ходе масштабного двустороннего ротного тактического учения (РТУ) осуществит наземную разведку целей условного противника.

С 10 августа, на 5-дневных учебных мероприятиях в качестве противника выступят подразделения морской пехоты Черноморского флота. Координаты их техники и командных пунктов будут оперативно передаваться от БПЛА в штаб базы.

Накануне РТУ специалисты подразделения БПЛА завершили проведение месячного лагерного сбора на полигоне Гудаута, в ходе которого совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БПЛА, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра.

Всего в тактических учениях примут участие около 100 специалистов БПЛА военной базы, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в т.ч. «Орлан», «Застава» и «Гранат».