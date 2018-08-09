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В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков
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В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в провинции Латакия в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Девятого августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — говорится в сообщении.
Как отметили в центре по примирению, штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавили в центре.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, отмечается в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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