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Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник
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Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные в четверг уничтожили близ авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", — сказал Цыганков.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил он.
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