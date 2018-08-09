Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник

МОСКВА , 9 августа. / ТАСС /. Российские военные в четверг уничтожили близ авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", — сказал Цыганков.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил он.