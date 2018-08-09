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Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с пакистанским коллегой
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Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с пакистанским коллегой 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В четверг начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился в Москве с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Зубайром Хаятом.
Как сообщили «РГ» в Минобороны РФ, генералы обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной безопасности, оценили состояние и перспективы взаимодействия России и Пакистана в военной и военно-технических областях.
Валерий Герасимов поблагодарил генерала Зубайра Хаята за участие национальных команд его страны в Армейских международных играх-2018. Российский военачальник отметил, что пакистанские военнослужащие проявили там настоящее мастерство и волю к победе.
Герасимов и Хаят также подтвердили готовность углублять диалог между военными ведомствами и развивать контакты Москвы и Исламабада в оборонной сфере.
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