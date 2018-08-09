Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с пакистанским коллегой

Как сообщили «РГ» в Минобороны РФ, генералы обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной безопасности, оценили состояние и перспективы взаимодействия России и Пакистана в военной и военно-технических областях.

Валерий Герасимов поблагодарил генерала Зубайра Хаята за участие национальных команд его страны в Армейских международных играх-2018. Российский военачальник отметил, что пакистанские военнослужащие проявили там настоящее мастерство и волю к победе.