В Хабаровском крае проведут лётно-тактические учения

Они организованы совместно с соединением армейской авиации Восточного военного округа.

Экипажи вертолётов Ми-8 «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» осуществят огневую поддержку для обеспечения манёвра войск в ходе оборонительной операции.

«Задача перед экипажами поставлена следующая — выполнить практические пуски ракет и бомбометание по целям, имитирующим колонны лёгкой бронетехники условного противника», — уточнили в пресс-службе ВВО.

Вертолётчики также выполнят оперативную передислокацию на запасной аэродром, полёт по заданному маршруту, преодоление зоны ПВО «противника».

Полёты в рамках учений будут проходить до конца текущей недели.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетчики Черноморского флота провели плановые тренировки по уничтожению морских целей.