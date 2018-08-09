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В Хабаровском крае проведут лётно-тактические учения
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В Хабаровском крае проведут лётно-тактические учения 

RT на русском 28 минут назад
В Хабаровском крае планируют провести лётно-тактические учения, сообщает kp.ru.
Они организованы совместно с соединением армейской авиации Восточного военного округа.
Экипажи вертолётов Ми-8 «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» осуществят огневую поддержку для обеспечения манёвра войск в ходе оборонительной операции.
«Задача перед экипажами поставлена следующая — выполнить практические пуски ракет и бомбометание по целям, имитирующим колонны лёгкой бронетехники условного противника», — уточнили в пресс-службе ВВО.
Вертолётчики также выполнят оперативную передислокацию на запасной аэродром, полёт по заданному маршруту, преодоление зоны ПВО «противника».
Полёты в рамках учений будут проходить до конца текущей недели.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетчики Черноморского флота провели плановые тренировки по уничтожению морских целей.
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