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Шлем летчика-истребителя дополнят новыми приборами
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Шлем летчика-истребителя дополнят новыми приборами 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Несмотря на сложное название и хитроумную начинку, разработанная в ОКБ им. А. И. Микояна система не выглядит чем-то фантастичным. В реальности это несколько приспособлений, установленных на защитный шлем пилота. С их помощью на тренажере, во время имитации различных вариантов воздушного боя инструктор сможет контролировать не только действия летчика, но и направление его взгляда, положение головы.
Казалось бы, такие мелочи. Но именно от них в условиях скоротечной схватки в небе во многом зависят техника пилотирования самолета и эффективность применения пилотом бортового вооружения истребителя. А в конечном результате — жизнь летчика и выполнение им поставленной задачи. Кроме того, как утверждают разработчики, новая система дает возможность инструктору оценить восприятие пилотом сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние.
На конкурсе «Авиастроитель года» нашлемную систему признали лучшим инновационным проектом
В новой нашлемной системе имеется и бинокулярный фильтр. В отличие от стереоскопических очков он без использования дополнительных приборов позволяет летчику чувствовать себя на пилотажном стенде, как в кабине обычного самолета. Это особенно важно, когда офицер готовится к выполнению наиболее сложных задач. Например, дозаправке истребителя топливом в воздухе, маловысотному маневрированию самолета в режиме огибания рельефа местности, посадке самолета на авианосец или сверхкороткую полосу, рулению по «взлетке» и палубе авианосца.
И еще о преимуществах этой новинки. Не секрет, что большинство современных военных реактивных самолетов имеют на лобовом стекле кабины специальные индикаторы обзора. Они помогают пилотам контролировать параметры полета, правильно прицеливаться по наземным и воздушным целям. Но такие индикаторы не лишены недостатков. К примеру, информацию они выводят в строго определенное место, как правило, прямо по курсу. И летчику большую часть полета приходится смотреть вперед. Такая фиксация утомляет его зрение, граничивает боковой контроль воздушной обстановки.
Малый угол обзора данных на «лобовике» — около 25 градусов — вынуждает пилота «загонять» цель в индикатор за счет дополни тельным маневрированием самолетом. К тому же средства выведения информации на остекление кабины занимают место на приборной доске. Поэтому летчики, как правило, предпочитают иметь дело с нашлемной системой целеуказания и индикации.
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