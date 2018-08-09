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Российская армия получила десятки самолетов всего за три месяца
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Российская армия получила десятки самолетов всего за три месяца 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Воздушно-космические силы России во втором квартале этого года получили 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 5 вертолетов только с конвейера и еще 19 после технического обслуживания, сообщает Министерство обороны.
Помимо этого, военным вернули после модернизации 9 радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2» и передали еще 36 абсолютно новых РЛС. В Минобороны добавили, что до конца года в войска должны прийти еще 7 многоцелевых истребителей Су-35С.
Что касается боеприпасов, то арсеналы ВКС пополнили 30 тысяч ракет, бомб и снарядов.
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