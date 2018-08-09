В создании нового вида войск США оказалась «виновата» Россия 

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия и Китай активно работают над созданием оружия космического базирования.
Пенс отметил, что Россия, Китай, КНДР и Иран долгие годы «создавали вооружения, призванные глушить, ослеплять и выводить из строя» американские спутники, атакуя их электронные системы с Земли.
«Но недавно наши противники приступили к работе над тем, чтобы вывести непосредственно в космос новые средства ведения войны», — сказал Пенс, передает ТАСС.
Вице-президент напомнил о словах американского президента Дональда Трампа, заявлявшего о необходимости доминирования США в космосе.
«И мы этого добьемся. Именно поэтому мы начинаем процесс создания Космических сил как шестого вида своих ВС», — заявил Пенс.
Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис «однозначно» поддержал идею формирования Космического командования ВС США, выразив мнение, что космическое пространство нужно рассматривать как новый театр военных действий.
В июне Трамп поручил Пентагону немедленно создать Военно-космические силы США. Позднее стало известно, что Пентагон собрался развернуть систему ПРО США в космосе.
Между тем, в американских ВВС еще с 1982 года существует Космическое командование, созданное в разгар программы «звездных войн» президента США Рональда Рейгана. Космические силы курируют проект засекреченного мини-шаттла Boeing X-37, а также 450 спутников, около 200 из которых имеют военное значение.