В создании нового вида войск США оказалась «виновата» Россия

Пенс отметил, что Россия, Китай, КНДР Иран долгие годы «создавали вооружения, призванные глушить, ослеплять и выводить из строя» американские спутники, атакуя их электронные системы с Земли.

«Но недавно наши противники приступили к работе над тем, чтобы вывести непосредственно в космос новые средства ведения войны», — сказал Пенс, передает ТАСС

Вице-президент напомнил о словах американского президента Дональда Трампа , заявлявшего о необходимости доминирования США в космосе.

«И мы этого добьемся. Именно поэтому мы начинаем процесс создания Космических сил как шестого вида своих ВС», — заявил Пенс.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис «однозначно» поддержал идею формирования Космического командования ВС США, выразив мнение, что космическое пространство нужно рассматривать как новый театр военных действий.

В июне Трамп поручил Пентагону немедленно создать Военно-космические силы США. Позднее стало известно, что Пентагон собрался развернуть систему ПРО США в космосе.