Российская ударная подлодка проводила учения с ядерным оружием на борту

Российская атомная ударная подводная лодка «Орел» идет вдоль норвежского побережья, проведя учения в Балтийском море. На борту у нее 24 крылатые ракеты.

«Вероятно, она войдет в российские воды в эти выходные», — сообщил ответственный за контакты с прессой Ивар Муен (Ivar Moen) из оперативной штаб-квартиры Вооруженных сил Норвегии в беседе с TV 2.

Вооруженные силы, которые, как обычно, мониторят плавание, сообщают также, что подводная лодка класса «Оскар II», длина которой составляет 155 метров, в среду утром находилась у Рёрвика (Rørvik) в Трёнделаге.

По запросу от TV 2 оперативная штаб-квартира Вооруженных сил Норвегии в среду опубликовала несколько фотографий российской подводной лодки, идущей вдоль норвежского побережья.

В середине июля подлодка вошла в Балтийское море, якобы для участия в военно-морском параде, сообщает «СВТ» (SVT). На прошлой неделе российское информационное агентство ТАСС сообщило, что работающая от реактора подлодка была оснащена 24 крылатыми ракетами «Гранит», и что она должна была принимать участие в учениях в Балтийском море вместе с десятью российскими военными судами.

Тактическое ядерное оружие на борту

По данным SVT, российская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту, которые могут быть оснащены ядерным оружием, впервые проводила учения в Балтийском море. Научно-исследовательский институт Вооруженных сил ( Швеции ) сообщил шведскому государственному телеканалу, что ударная подлодка «Орел» имеет на борту четыре ядерных боеголовки.

Информационное агентство ТАСС описывает ударную подложку как оружие, предназначенное для борьбы с авианосцами и группами судов. По словам Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии, ракеты «Гранит» — так называемое тактическое ядерное оружие, чья дальность действия составляет 550 км.

В то время как НАТО , по информации Большой норвежской энциклопедии, имеет в Европе крайне мало тактического ядерного оружия, Россия по-прежнему сохраняет существенное количество подобного оружия.