«ОДК-Климов» признано опытно-конструкторским бюро года

Предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Климов» из Санкт-Петербурга удостоено приза и диплома конкурса «Авиастроитель года-2017» в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)» за разработку турбовального двигателя ВК-2500ПС-03 для новейшего вертолета Ми-171А2.

Церемония награждения победителей конкурса «Авиастроитель года — 2017» прошла 8 августа в Казани в рамках IV Съезда авиапроизводителей России . Диплом конкурса вручен генеральному конструктору «ОДК-Климов» Алексею Григорьеву

Двигатель ВК-2500ПС-03 — это новейшая модификация двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется самая современная российская цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC. В двигателе также применяется противопомпажная защита, исключающая возможность отказа устройства из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д.

Комплекс работ по сертификации ВК-2500ПС-03 был завершен в 2016 году. С 2017 года «ОДК-Климов» серийно производит двигатели этого типа.

Важнейшей характеристикой ВК-2500ПС является возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Такой подход позволяет избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Технические решения, примененные конструкторами «ОДК-Климов», позволяют точно определить реальное состояние двигателя, что в свою очередь исключает влияние человеческого фактора.

«ОДК-Климов» предлагает эксплуатантам вертолетной техники советского/российского производства программу модернизации силовых установок вертолетов путем замены исчерпавших свой ресурс двигателей на новые семейства ТВ3-117/ВК-2500 и ВК-2500ПС-03. Это даст, в частности, вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

В настоящее время в «ОДК-Климов» ведет разработку перспективного двигателя ВК-2500М, представляющего собой глубокую технологическую модификацию сертифицированного серийного турбовального двигателя со свободной турбиной ВК-2500. Особенностями нового устройства станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию, при этом будет сохранена полная взаимозаменяемость с серийными двигателями ВК-2500 и ТВ3-117. Это позволит модернизировать уже существующий парк вертолетов «Ми» и «Ка» и придать воздушным судам существенно новые эксплуатационные качества. Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад) расширит область применения ВК-2500М. Кроме того, специалисты «ОДК-Климов» ведут разработку новой модификации двигателя ВК-2500ПС-02 для вертолета Ка-32.