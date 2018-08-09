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Создатель «Кобры»: легендарный летчик-испытатель Виктор Пугачев празднует юбилей
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Создатель «Кобры»: легендарный летчик-испытатель Виктор Пугачев празднует юбилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автору первой посадки тяжелого истребителя Су-33 на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и уникальной фигуры высшего пилотажа исполнилось 70 лет.
Ему принадлежат 13 мировых рекордов. Он совершил первую посадку тяжелого истребителя Су-33 на палубу единственного в нашем Военно-морском флоте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Его именем на Западе названа уникальная фигура «Кобра», которую можно выполнить только на отечественных истребителях. Это заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев.
«Кобра Пугачева» в свое время стала сенсацией на французском авиасалоне Ле-Бурже в конце 1980-х. Пугачев показал всему миру летать можно даже хвостом вперед и выходить на запредельные углы атаки больше 90 градусов. Натовские пилоты были обескуражены мастерством русских летчиков, а западные СМИ не знали, как подавать такую новость. Правда удивили французов наши асы не только этим.
«Нас встретила небольшая группа операторов, корреспондентов, которые задали вопрос — Как вы летели через Европу? Где вы садились? Мы — Нет, мы нигде не садились. Мы в Москве взлетели и вот в Париже сели. Для них это был небольшой шок, потому что они были уверены, что истребители должны где-то садиться. Три тысячи километров все-таки», — рассказал «Звезде» Виктор Пугачев.
После триумфа Ле-Бурже летчику-испытателю поставили очень опасную задачу — впервые посадить тяжелый истребитель на палубу советского авианосца «Тбилиси», который впоследствии был переименован в «Адмирал Кузнецов».
За этот эпизод Пугачеву присвоили звание Героя Советского Союза. Он продолжал летать до 54 лет, установил на разных самолетах 13 мировых рекордов и сейчас бы сел за штурвал, в свои 70, но зрение уже не то.
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