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ВКС России пополняется новейшей боевой техникой
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ВКС России пополняется новейшей боевой техникой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В интересах Воздушно-космических войск во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов.
В интересах Воздушно-космических войск (ВКС) России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт.
Кроме того, Воздушно-космические войска получили 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2» и более 30 тысяч авиационных средств поражения.
Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделениями радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также летящих объектов на малых и предельно малых высотах.
До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение ещё семь самолетов Су-35С.
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