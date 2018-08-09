Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане уничтожили замаскированные в горах склады условных террористов

Наводчикам орудий для точного осуществления выстрела пришлось учитывать дополнительные поправки, например, на разреженность воздуха в горах или различное расположение целей по уровню возвышения.

Военнослужащие артиллерийских подразделений 201 российской военной базы в Таджикистане в ходе лагерного сбора провели занятия с боевой стрельбой.

В ходе заключительного занятия военнослужащие на горном полигоне Ляур уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условных террористов. Стрельбу производили как прямой наводкой, так и с закрытых позиций при больших углах возвышения орудий.

Также артиллеристы выполнили задачи по занятию огневых позиций, маскировке артиллерийских орудий, смене огневых позиций после стрельбы и стрельбу залпами.

В горах наводчикам орудий для точного осуществления выстрела пришлось учитывать дополнительные поправки, например, на разреженность воздуха в горах или различное расположение целей по уровню возвышения.

Были задействованы более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также возимые 120-мм миномёты.