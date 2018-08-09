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Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане уничтожили замаскированные в горах склады условных террористов
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Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане уничтожили замаскированные в горах склады условных террористов 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Наводчикам орудий для точного осуществления выстрела пришлось учитывать дополнительные поправки, например, на разреженность воздуха в горах или различное расположение целей по уровню возвышения.
Военнослужащие артиллерийских подразделений 201 российской военной базы в Таджикистане в ходе лагерного сбора провели занятия с боевой стрельбой.
В ходе заключительного занятия военнослужащие на горном полигоне Ляур уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условных террористов. Стрельбу производили как прямой наводкой, так и с закрытых позиций при больших углах возвышения орудий.
Также артиллеристы выполнили задачи по занятию огневых позиций, маскировке артиллерийских орудий, смене огневых позиций после стрельбы и стрельбу залпами.
В горах наводчикам орудий для точного осуществления выстрела пришлось учитывать дополнительные поправки, например, на разреженность воздуха в горах или различное расположение целей по уровню возвышения.
Были задействованы более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также возимые 120-мм миномёты.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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