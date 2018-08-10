Более восьми тысяч человек задействовали в учениях ЦВО с начала июня

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 августа. / ТАСС /. Армейские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели 15 учений с 1 июня, к которым было привлечено более восьми тысяч человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"С начала летнего периода обучения в ЦВО прошло 15 тактико-специальных и специальных учений. В маневрах были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, артиллерии, радиационной, химической и биологической защиты, авиации, связи, а также тылового, технического и медицинского обеспечения", — сказали в пресс-службе. В учениях также использовали тысячу единиц вооружений и специальных средств.

Военнослужащие отрабатывали задачи по решению внезапных кризисных ситуаций и принимали решения к их устранению, в том числе применяя опыт, полученный российскими военными в Сирии . «Начальники родов войск и служб осуществляли контроль за качеством исполнения при помощи многофункционального комплекса связи шестого поколения (МКС— П)», — пояснили в военном округе.