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Более восьми тысяч человек задействовали в учениях ЦВО с начала июня
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Более восьми тысяч человек задействовали в учениях ЦВО с начала июня 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Армейские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели 15 учений с 1 июня, к которым было привлечено более восьми тысяч человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"С начала летнего периода обучения в ЦВО прошло 15 тактико-специальных и специальных учений. В маневрах были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, артиллерии, радиационной, химической и биологической защиты, авиации, связи, а также тылового, технического и медицинского обеспечения", — сказали в пресс-службе. В учениях также использовали тысячу единиц вооружений и специальных средств.
Военнослужащие отрабатывали задачи по решению внезапных кризисных ситуаций и принимали решения к их устранению, в том числе применяя опыт, полученный российскими военными в Сирии. «Начальники родов войск и служб осуществляли контроль за качеством исполнения при помощи многофункционального комплекса связи шестого поколения (МКС— П)», — пояснили в военном округе.
Учения проходили на территории Урала, Сибири, Поволжья, а также российских военных баз в Киргизии и Таджикистане. В специальных учениях задействовали армейскую, фронтовую и дальнюю авиацию, резюмировали в военном округе.
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