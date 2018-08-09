Артиллеристы ЦВО уничтожили оружейные цеха условных боевиков на Тоцком полигоне

ТАСС , 9 августа. Артиллеристы 2-й армии в ходе учений в Оренбургской области залпами из гаубиц и реактивных систем уничтожили оружейные цеха условных боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе учений артиллеристы 2-й общевойсковой армии залповой стрельбой из реактивных систем «Град» и «Ураган», гаубиц Д-30, «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили под Оренбургом условную сеть цехов по производству незаконного оружия. Стрельбы по позициям условных боевиков выполнялись с разных направлений на расстояниях до 20 км", — говорится в сообщении.

Учения проходили на Тоцком полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора артиллерии, в котором приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и было задействовано свыше 250 единиц техники.

По указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина , учения проводились с использованием сирийского опыта.

Подразделениям нужно было активно взаимодействовать с расчетами беспилотных летательных аппаратов, действуя в составе разведывательно— ударных комплексов. Поставленная задача была успешно выполнена, отметили в пресс-службе округа.