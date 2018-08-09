Три варианта корабля «Каракурт» представит завод «Пелла» на форуме «Армия-2018»

ТАСС , 9 августа. Три экспортных варианта малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э» представит «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“ на Международном военно-техническом форуме „Армия-2018“. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

»В этом году в экспозиции ОАО «Пелла» будут представлены три новых перспективных проекта: спасательное судно проекта 02981Э (экспортный вариант), малый ракетный корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э», малый морской танкер проекта 03184", — сообщили на заводе.

В пресс-службе «Пеллы» пояснили, что в экспортном виде корабль «Каракурт» «представлен тремя основными вариантами» водоизмещением 860, 870 и 900 тонн.

В частности, один из этих вариантов оснащен морским комплексом ПВО «Панцирь-МЕ», второй — зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан-М», а третий — морским автоматизированным зенитным артиллерийским комплексом ближнего рубежа обороны «Пальма».

Отличаются представляемые варианты «Каракуртов» и силовыми установками: возможен вариант использования главных двигателей российского производства М-507Д-1 и М70ФРУ и зарубежных General Electric (GE LM1500) и MTU.

Другие проекты

Спасательное судно проекта 02981Э в том числе может обследовать подводные аварийные объекты с помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата, поддерживать жизнедеятельность экипажа подводного аварийного объекта, лежащего на грунте, и выполнять работы по спасению экипажа аварийной подлодки с помощью автономного спасательного подводного аппарата «Бестер».

Также на стенде верфи будет представлен экспортный вариант патрульного катера проекта 03160Э и уже освоенная в серийном производствеьлинейка буксиров: начиная от самого маленького — компактного 20-метрового рейдового буксира до 48-метрового буксира-спасателя проекта ПС-45.

IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.