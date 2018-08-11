Морпехи Черноморского флота проводят двусторонние стрельбы в составе взводов в Крыму

В полевых условиях подразделения отдельной бригады морской пехоты выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

На крымских полигонах боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приступили к проведению двусторонних занятий по огневой подготовке в составе взводов.

В полевых условиях морские пехотинцы выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Наводчики бронетранспортёров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемёта, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.

Также в ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утверждённым командованием флота планом боевой подготовки на 2018 учебный год.