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Молодые артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота выполняют первые стрельбы на полигоне в Крыму
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Молодые артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота выполняют первые стрельбы на полигоне в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, были отработаны действия операторов-наводчиков по применению современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов БПЛА.
Молодое пополнение артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступило к первым занятиям по практическим стрельбам на полигоне Ангарский в Крыму.
Военнослужащие в составе расчетов гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и минометных подразделений впервые за свою службу выполнили действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и выполнению практических нормативов по прицельному ведению артиллерийского огня.
Кроме того, в ходе первых тренировок были отработаны действия операторов-наводчиков по использованию современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.
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