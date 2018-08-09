Молодые артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота выполняют первые стрельбы на полигоне в Крыму

Помимо этого, были отработаны действия операторов-наводчиков по применению современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов БПЛА.

Молодое пополнение артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступило к первым занятиям по практическим стрельбам на полигоне Ангарский в Крыму

Военнослужащие в составе расчетов гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и минометных подразделений впервые за свою службу выполнили действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и выполнению практических нормативов по прицельному ведению артиллерийского огня.

Кроме того, в ходе первых тренировок были отработаны действия операторов-наводчиков по использованию современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.