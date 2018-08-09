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Химическая «атака»: кадры учений военной полиции Северного флота
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Химическая «атака»: кадры учений военной полиции Северного флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По легенде тренировки, при перевозке опасных грузов произошла авария с утечкой химических веществ.
Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске прошло учение сил и средств Северного флота с привлечением личного состава военной полиции и военной автомобильной инспекции по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей при перевозке опасных грузов.
Как сообщила пресс-служба флота, в ходе учения отрабатывался порядок действия оперативных и дежурных служб Северного флота, военной полиции и военной комендатуры, инспекторов военной автомобильной инспекции, начальников региональных и территориальных ВАИ по принятию мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей при перевозке опасных грузов на военном транспорте.
По легенде учения, при перевозке опасных грузов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения автопоезда марки КРАЗ 260В с полуприцепом и автомобиля КАМАЗ 4310. В результате ДТП произошло условное возгорание перевозимых опасных грузов и утечка химических веществ.
Патруль военной полиции оперативно прибыл на место ДТП, организовал оцепление места происшествия, произвел доклады оперативным службам. Прибывшие на место происшествия экипажи ВАИ перекрыли проезды дорог и приступили к регулированию дорожного движения.
На место происшествия также прибыл сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мурманского территориального гарнизона. Его основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной химической и биологической защиты воинских частей. Личный состав сводного отряда произвел химическую разведку места происшествия, а военнослужащие инженерных подразделений обезвредили взрывоопасные предметы.
Совместно с гарнизонной пожарной командой на месте учения отрабатывали слаженность действий подразделения МЧС России, а также экипажи скорой медицинской помощи военно-морского клинического госпиталя Северного флота.
Отдельным эпизодом учения были отработаны действия военной полиции по предотвращению террористических угроз и пресечению действий разведывательно-диверсионных групп условного противника.
Руководители учения отметили высокий уровень организации взаимодействия должностных лиц военной полиции и ВАИ с дежурными службами флота и взаимодействующих структур на месте ДТП. Подчеркивалось, что это важно для повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ДТП на военном автомобильном транспорте.
Всего в учении было задействовано 13 единиц автомобильной и бронетехники и более 100 человек личного состава.
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