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В Татарстане разработали турбореактивный двигатель для БПЛА
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В Татарстане разработали турбореактивный двигатель для БПЛА 

ТАСС 6 часов назад
КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Молодые ученые Казанского научно-исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработали турбореактивный двигатель для беспилотных летательных аппаратов.
В данный момент проходят его наземные испытания, сообщил в четверг на выставке «Казань АКТО 2018» ректор вуза Альберт Гильмутдинов.
"Вот этот маленький двигатель — турбореактивный, разработан нашей молодежью, разработан с нуля для беспилотников. Тяга 6 килограммов в этой версии, разрабатывается версия 10 и 15 килограммов. Для беспилотников ставится один двигатель, турбореактивный, разработан с нуля, сейчас проходят наземные испытания — начальный этап", — сказал он, представляя разработку.
КНИТУ-КАИ образовательный и научно-исследовательский комплекс, который включает шесть институтов и физико-математический факультет, три научно-исследовательских института, 11 центров, 46 лабораторий. В нем учится более 15 тыс. студентов.
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