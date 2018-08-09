МИД России не удивлен инцидентом в Эстонии со случайным запуском ракеты

«Такого развития событий следовало ожидать, ведь по инициативе именно Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами», — сказала Захарова.

«Хорошо, что без жертв…и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет», — добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, произошедшее — наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и не укрепляют ее.