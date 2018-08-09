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МИД России не удивлен инцидентом в Эстонии со случайным запуском ракеты
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МИД России не удивлен инцидентом в Эстонии со случайным запуском ракеты 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что подобного инцидента, который произошел в Эстонии из-за случайного запуска ракеты класса «воздух-воздух», следовало ожидать.
«Такого развития событий следовало ожидать, ведь по инициативе именно Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами», — сказала Захарова.
«Хорошо, что без жертв…и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет», — добавила она.
По словам официального представителя МИД РФ, произошедшее — наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и не укрепляют ее.
Ранее пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету AIM 120 AMRAAM класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. 8 августа глава ВВС Эстонии Рийво Валге сообщил, что эстонские военные обнаружили предполагаемое место падения ракеты. При этом обломки ракеты найдены не были.
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