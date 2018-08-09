США создают Космические силы в ответ на угрозы со стороны РФ и КНР, утверждает вице-президент Майкл Пенс

Россия и Китай предпринимают активные усилия по созданию оружия космического базирования, и Соединенным Штатам в этой ситуации приходится принимать ответные меры. С таким утверждением выступил в четверг вице-президент США Майкл Пенс , отрывки из выступления которого приводит

Он произнес в Пентагоне речь, посвященную реализации планов создания

Космических сил США, передает ТАСС . Планируется, что они станут шестым по счету полноценным видом Вооруженных сил (ВС) США. «Сегодня другие страны стремятся разрушить работу наших систем космического базирования и бросить вызов американскому превосходству в космосе, как никогда ранее. На протяжении многих лет страны от России и Китая до Северной Кореи Ирана создавали вооружения, призванные глушить, слепить и выводить из строя наши навигационные спутники и спутники связи посредством электронных атак с Земли. Но недавно наши противники приступили к работе над тем, чтобы вывести непосредственно в космос новые средства ведения войны», — сказал Пенс.

Он напомнил, что Китай в 2007 году уничтожил на орбите при помощи баллистической ракеты собственный старый метеорологический спутник. Это была «чрезвычайно провокационная демонстрация растущих возможностей Китая по милитаризации космоса», полагает Пенс. Он также заявил, что «Россия разрабатывает лазер воздушного базирования» для борьбы с американскими «системами космического базирования» и «ракеты, которые можно в полете выпускать с борта самолета для уничтожения американских спутников».

Кроме того, по его словам, «и Россия, и Китай занимаются чрезвычайно сложной деятельностью на (околоземной) орбите», которая может позволить им «осуществлять маневры спутников в непосредственной близости» от аналогичных американских космических аппаратов, что представляет для последних «беспрецедентную новую угрозу». Пенс отметил, что Москва и Пекин «вкладывают большие средства» в создание «гиперзвуковых ракет», которые способны лететь со скоростью «до 5 миль (8 км) в секунду на малой высоте». Благодаря этому, пояснил вице-президент США, они потенциально могут оказаться невидимыми для американских станций радиолокационного слежения.

По словам Пенса, Россия и КНР активно интегрируют в свои «военные доктрины» концепции «атак на спутники». «Их действия ясно дают понять: наши противники уже превратили космос в театр военных действий. И США не будут уклоняться от этого вызова», — заявил вице-президент. Он процитировал президента Дональда Трампа , заявившего, что США должны доминировать в космосе. «И мы этого добьемся, — считает Пенс. — Именно поэтому мы начинаем процесс создания Космических сил как шестого вида своих ВС».

В то же время он утверждал, что «Америка всегда будет стремиться к миру — как в космосе, так и на Земле». «Но история доказывает, что мир возможен только посредством силы», — убежден Пенс.

Добавим, в настоящий момент американская армия использует 77 спутников, которые могут стать объектами для атак со стороны вооруженных сил других государств.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. Пенс в своем выступлении сообщил, что их организационную основу администрация США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планируется, что к этому времени, в частности, в структуре Пентагона будет создано министерство Космических сил.

На данный момент в структуре Пентагона существует три отдельных министерства, которые управляют соответствующими видами ВС: Сухопутных войск, ВМС и ВВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета. Они подчиняются министру обороны США.