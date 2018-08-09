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Более 600 сотрудников военной полиции и ВАИ обеспечили безопасность проведения игр АрМИ-2018 в ЦВО
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Более 600 сотрудников военной полиции и ВАИ обеспечили безопасность проведения игр АрМИ-2018 в ЦВО 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, военные полицейские совместно с правоохранительными органами несли дежурство на зрительных смотровых площадках, маршрутах движения техники, в местах оцепления опасных участков.
Более 600 сотрудников военной полиции и 19-ой региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) приняли участие в обеспечении безопасности международных игр АрМИ-2018, проводимых на территории Центрального военного округа.
30 экипажей ВАИ приняли участие в сопровождении 250 военных колонн автомобильной техники Вооруженных Сил РФ и иностранных государств — Китая, Индии, Пакистана, Венесуэлы, Киргизии и других.
Для сопровождения воинских колонн использовались специализированные автомашины марки «Ford Focus» и «Skoda», оборудованные спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС», которая позволяет в режиме реального времени отслеживать движение всех ведомственных автомобилей.
Основные усилия военные автоинспекторы сосредоточили на обеспечении безопасности на маршрутах движения воинских колонн и предотвращении дорожно-транспортных происшествий.
Военнослужащие военной полиции совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности на зрительных смотровых площадках, маршрутах движения техники учувствовавших команд и в местах оцепления опасных участков.
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