Ещё
Новейший российский «Тор» начинают продвигать за рубеж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший российский «Тор» начинают продвигать за рубеж 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Российский поставщик оружия "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным покупателям новую версию зенитного ракетного комплекса малой дальности Тор-Э2.
Как заявил глава компании Александр Михеев, несмотря на то, что это экспортная модификация, она сохранила все лучшие качества «Торов», которые поставляются российским вооруженным силам. Это означает, что ЗРК способен перехватывать любые воздушные цели, от беспилотников и крылатых ракет до самолетов и вертолетов, на расстоянии до 15 километров и высоте до 12 километров.
Одна батарея «Торов», а это 4 машины, может одновременно обстреливать 16 воздушных целей. Причем даже на ходу или с короткой остановкой. В боекомплект каждой пусковой установки также входят 16 ракет, что в два раза больше, чем у «Торов» предыдущих модификаций.
Что важно, каждая машина может работать самостоятельно: находить и обстреливать противника. Хотя конструкторы предусмотрели и возможность работы в команде или «в звене», когда разные пусковые обмениваются информацией и одна из них может «подсвечивать» цель всем остальным.
ЗРК «Тор» — один из немногих мобильных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия, у которого ракеты находятся внутри корпуса и стартуют вертикально. Благодаря такому устройству они лучше защищены и при вылете из машины сразу попадают в луч радара системы наведения, который и направляет их к цели. «Тору» нужно всего 5-10секунд, чтобы засечь цель и обстрелять.
Вести.Ru: последние новости
"Аллигатор" сможет достать противника за 8 километров Шойгу представил нового главного политрука Оружейный скандал в Индии. Покупку французских истребителей назвали мошенничеством
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию84
Жириновский выступил с неожиданным предложением191
Жванецкий жестко ответил Хазанову43
Умерла Тамара Дегтярева5
Названы вымирающие страны Европы18
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение