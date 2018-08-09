Новейший российский «Тор» начинают продвигать за рубеж

Российский поставщик оружия "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным покупателям новую версию зенитного ракетного комплекса малой дальности Тор-Э2.

Как заявил глава компании Александр Михеев , несмотря на то, что это экспортная модификация, она сохранила все лучшие качества «Торов», которые поставляются российским вооруженным силам. Это означает, что ЗРК способен перехватывать любые воздушные цели, от беспилотников и крылатых ракет до самолетов и вертолетов, на расстоянии до 15 километров и высоте до 12 километров.

Одна батарея «Торов», а это 4 машины, может одновременно обстреливать 16 воздушных целей. Причем даже на ходу или с короткой остановкой. В боекомплект каждой пусковой установки также входят 16 ракет, что в два раза больше, чем у «Торов» предыдущих модификаций.

Что важно, каждая машина может работать самостоятельно: находить и обстреливать противника. Хотя конструкторы предусмотрели и возможность работы в команде или «в звене», когда разные пусковые обмениваются информацией и одна из них может «подсвечивать» цель всем остальным.

ЗРК «Тор» — один из немногих мобильных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия, у которого ракеты находятся внутри корпуса и стартуют вертикально. Благодаря такому устройству они лучше защищены и при вылете из машины сразу попадают в луч радара системы наведения, который и направляет их к цели. «Тору» нужно всего 5-10секунд, чтобы засечь цель и обстрелять.