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Конвертоплан «реально летает»: в Казани рассказали о новом беспилотнике
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Конвертоплан «реально летает»: в Казани рассказали о новом беспилотнике 

Казанский Портал 4 часа назад
В Татарстане создали конвертоплан по заказу Минобороны России. Испытания прошли успешно. Об этом рассказали на авиационной выставке АКТО-2018 в Казани.
Конвертоплан — это беспилотный летательный аппарат. Он напоминает вертолет и самолет одновременно: взлетает как вертолет, а летит как самолет, но в любой момент может зависнуть в воздухе. Конвертоплан может пролететь 100 километров. Его скорость 100-140 км/ч. Масса беспилотника 6,7 килограмм. При этом он способен поднять в воздух еще один килограмм. Еще плюс устройства в том, что ему не нужна взлетно-посадочная полоса, пишет «ТАСС».
«… испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ», — сообщил ректор КНИТУ Альберт Гильмутдинов.
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