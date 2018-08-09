Зенитчики армейского корпуса БФ в ходе полевого выхода учатся поражать самолеты условного противника при активном воздействии его радиоэлектронных средств подавления

В завершение полевых занятий с подразделениями будут проведены тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота выполняют задачи планового полевого выхода на нескольких полигонах в Калининградской области

В нём участвуют более 800 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», зенитные ракетные системы «Тор», «Стрела-10», «Оса», стоящие на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе полевого выхода военнослужащие отрабатывают практические вопросы совершения маршей в назначенные районы, развертывания, межвидового взаимодействия и прикрытия войск при ведении ими обороны и наступления.

Кроме того, военнослужащие проводят тренировки по уничтожению условного воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На полевом выходе особое внимание уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовке, а также вождению боевых машин.

В завершение полевых занятий с подразделениями будут проведены тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.