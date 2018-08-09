Ещё
Зенитчики армейского корпуса БФ в ходе полевого выхода учатся поражать самолеты условного противника при активном воздействии его радиоэлектронных средств подавления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитчики армейского корпуса БФ в ходе полевого выхода учатся поражать самолеты условного противника при активном воздействии его радиоэлектронных средств подавления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В завершение полевых занятий с подразделениями будут проведены тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота выполняют задачи планового полевого выхода на нескольких полигонах в Калининградской области.
В нём участвуют более 800 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», зенитные ракетные системы «Тор», «Стрела-10», «Оса», стоящие на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота.
В ходе полевого выхода военнослужащие отрабатывают практические вопросы совершения маршей в назначенные районы, развертывания, межвидового взаимодействия и прикрытия войск при ведении ими обороны и наступления.
Кроме того, военнослужащие проводят тренировки по уничтожению условного воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
На полевом выходе особое внимание уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовке, а также вождению боевых машин.
В завершение полевых занятий с подразделениями будут проведены тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.
ТК «Звезда»: последние новости
Редкую модификацию штурмовика Ил-2 подняли со дна озера в Мурманской области В ходе совместных тактико-специальных занятий военнослужащие российской военной базы и минобороны Армении отразили атаку условного противника Завершился визит заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина в Пакистан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию84
Жириновский выступил с неожиданным предложением191
Жванецкий жестко ответил Хазанову43
Умерла Тамара Дегтярева5
Названы вымирающие страны Европы18
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение