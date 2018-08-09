На Северном флоте ликвидировали «ЧС» при перевозке опасных грузов

В главной базе Северного флота — Североморске прошли учения по ликвидации «чрезвычайной ситуации», возникшей при перевозке опасных грузов. Об этом «РГ» в четверг сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

Согласно легенде учений, в ДТП попал автомобиль, перевозивший опасный груз. Произошло его условное возгорание и утечка токсичных горюче-смазочных материалов. Сразу же на место аварии прибыл патруль военной полиции и оцепил место происшествия, а также доложил всю информацию оперативным службам. Экипажи военной автоинспекции перекрыли дороги.

После этого за дело принялся сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мурманского территориального гарнизона. В него вошли военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной химической и биологической защиты. Они произвели химическую разведку, а военнослужащие инженерных подразделений обезвредили взрывоопасные предметы.

Всего в учении были задействованы 13 единиц автомобильной и бронетехники и более ста военнослужащих Северного флота.