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На Северном флоте ликвидировали «ЧС» при перевозке опасных грузов
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На Северном флоте ликвидировали «ЧС» при перевозке опасных грузов 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
В главной базе Северного флота — Североморске прошли учения по ликвидации «чрезвычайной ситуации», возникшей при перевозке опасных грузов. Об этом «РГ» в четверг сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
Согласно легенде учений, в ДТП попал автомобиль, перевозивший опасный груз. Произошло его условное возгорание и утечка токсичных горюче-смазочных материалов. Сразу же на место аварии прибыл патруль военной полиции и оцепил место происшествия, а также доложил всю информацию оперативным службам. Экипажи военной автоинспекции перекрыли дороги.
После этого за дело принялся сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мурманского территориального гарнизона. В него вошли военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной химической и биологической защиты. Они произвели химическую разведку, а военнослужащие инженерных подразделений обезвредили взрывоопасные предметы.
Всего в учении были задействованы 13 единиц автомобильной и бронетехники и более ста военнослужащих Северного флота.
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