Ракетный комплекс «Штурм-С» превращает танки в пыль

Сухопутные и Воздушно-десантные войска получили на вооружение более 130 единиц бронетанковой техники.

Как сообщили «Вечерней Москве» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , на вооружение Сухопутных войск пришли 22 самоходных противотанковых ракетных комплекса (СПРК) «Штурм-С». Ранее такие получили артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Командарм генерал-майор Александр Перязев сообщал: «Отдельная артиллерийская бригада сформирована в конце прошлого года, и на ее вооружение поступают новейшее образцы вооружения и военной техники. По гособоронзаказу получено более 10 противотанковых ракетных комплексов. Расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом».

«Штурм-С» — самоходный противотанковый ракетный комплекс. В его состав входят: боевая машина и управляемые ракеты, средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Управляемые ракеты «Штурм» и «Атака» могут быть снабжены фугасной, кумулятивной или стержневой боевой частью. Для управления стрельбой разработаны специальные программы, которые позволяют ракете на первоначальном этапе лететь как по линии визирования, так и по траектории выше линии визирования, а при подлете к танку на расстояние 1000–1500 метров она опускается и поражает цель в режиме «Пыль». Собственно, в пыль и превращается вражеский танк, попавший в прицел СПРК «Штурм-С».

Комплекс может обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий, рельефа местности и времени суток. Это позволяет обстреливать любые малоразмерные бронированные цели и даже вертолеты противника, находящиеся в режиме зависания и подлета на высоте. Максимальная высота поражения воздушных целей составляет 3000 метров.

А всего во втором квартале этого года в войска поставлено более 130 новых и отремонтированных единиц бронетанковой техники. Сухопутные войска и ВДВ получили 537 новых и 214 прошедших ремонт автомобилей, 937 единиц средств связи, 218 ракет к зенитно-ракетным комплексам. «Крылатой пехоте» поставлено более 3000 парашютных средств десантирования.

В рамках государственного оборонного заказа в ближайшее время в войска поступят двухзвенные гусеничные плавающих транспортеры ДТ-10ПМ, прошедшие проверку в экстремальных условиях на Крайнем Севере. Опыт эксплуатации этой новой техники в условиях экстремально низких температур подтвердил их высокие эксплуатационные характеристики и способность обеспечивать поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу.

Пополнение получила и военная авиация. Три многоцелевых истребителя Су-35С недавно поступили на вооружение авиационного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующегося в Республике Карелия . Су-35С — это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Военные летчики сейчас продолжают переобучение на новый тип самолета, осуществляют учебно-тренировочные полеты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения.

Пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 с новейшим комплексом бортовой обороны досрочно изготовлены Казанским вертолетным заводом в рамках государственного оборонного заказа. Техника успешно прошла необходимые испытания и была принята военным представительством Минобороны России. Машины под управлением экипажей вертолетчиков уже прибыли в места своего постоянного дислоцирования и приступили к выполнению задач по предназначению. На этих вертолетах установлена новая система создания пассивных помех. Также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 — новая версия вертолета Ми-8МТВ-5, усовершенствованного с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. Боевая машина может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы, как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске, общей массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач.

Иди и смотри

На площадке Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа, будет представлена новейшая бронетанковая, автомобильная, артиллерийская и другая боевая техника Вооруженных сил России . Посетители смогут увидеть в открытом доступе и лично оценить лучшие образцы отечественного оборонно-промышленного комплекса: бронетранспортер «Бумеранг», боевую машину пехоты «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К» и специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14 «Армата» и самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ».

Кроме того, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии. Все образцы боевой техники будут экспонированы на открытой площадке форума с общим доступом для всех посетителей.