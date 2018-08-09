Скандал вокруг покупки французских истребителей разразился в Индии

Индии разразился скандал по поводу покупки 36 французских истребителей Rafale. Сделку назвали коррупционной. Об этом представители правящей «Индийской народной партии» заявили на специально созванной пресс-конференции. В ней приняли участие адвокат Прашант Бхушан, а также экс-министр коммуникаций и информационных технологий Арун Шоури и бывший глава индийского минфина Яшват Синха.

Как пишет Business Line, приложение к индийской газете The Hindu, политики заявили, что контракт на покупку французских истребителей Dassault Rafale является «самой большой оборонной аферой в истории». Они уверены, что закупка 36 самолетов Rafale во Франции — это «хрестоматийный пример превышения полномочий правительством».

Все дело в стоимости истребителей. Участники пресс-конференции сообщили, что общая стоимость 36 самолетов Rafale для Индии составляет порядка 600 млрд рупий (7,56 миллиарда евро), то есть порядка 210 миллионов евро за один самолет. Это, по их мнению, более чем в два раза превышает стоимость одного самолета, изначально заявленную в программе Medium Multi-Role Combat Aircraft ("Средний многоцелевой боевой самолет").

Индийские политики заявили, что наибольшый ущерб нанесен национальной безопасности. Военно-воздушным силам Индии, согласно первоначальным требованиям, требовались 126 истребителей. В результатет денег хватит лишь на 36 самолетов, да и те будут получены не раньше 2022 года.