Украина начала производить крупнокалиберные снаряды

«Сегодня важный день — мы запускаем новый производственный участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

По его словам, «за последние четыре года артиллерия — бог войны — обеспечила надёжную оборону украинской земли».

Ранее портал News.ru сообщал, что на Украине началось серийное производство пехотного огнемёта, которое в ближайшие дни поступит на вооружение украинской армии. Созданием оружия занимается Укроборонпром

24 августа на параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны образцы нового вооружения. В мероприятии примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.