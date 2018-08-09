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Украина начала производить крупнокалиберные снаряды
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Украина начала производить крупнокалиберные снаряды 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал начало производства крупнокалиберных снарядов для артиллерийской установки «Гиацинт».
«Сегодня важный день — мы запускаем новый производственный участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.
По его словам, «за последние четыре года артиллерия — бог войны — обеспечила надёжную оборону украинской земли».
Ранее портал News.ru сообщал, что на Украине началось серийное производство пехотного огнемёта, которое в ближайшие дни поступит на вооружение украинской армии. Созданием оружия занимается Укроборонпром.
24 августа на параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны образцы нового вооружения. В мероприятии примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.
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