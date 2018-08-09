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Рособоронэкспорт начал продвижение комплекса «Тор-Э2» на мировой рынок
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Рособоронэкспорт начал продвижение комплекса «Тор-Э2» на мировой рынок 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начинает продвижение на мировой рынок новейшего зенитного ракетного комплекса «Тор-Э2» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз — Антей», сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"ЗРК «Тор-Э2» является долгожданной новинкой в сегменте средств ПВО малой дальности. Неслучайно к нему проявляют повышенный интерес многие иностранные заказчики из различных регионов мира. Комплекс сохранил лучшие качества, присущие линейке «Тор», и стал еще более грозным оружием защиты от любых современных средств поражения с воздуха. По своим уникальным боевым возможностям и техническим характеристикам он превосходит большинство аналогов на мировом рынке, а по мобильности и живучести ему нет равных. Рособоронэкспорт готов рассматривать заявки от своих партнеров на поставку этих комплексов", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе.
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