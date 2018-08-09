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США перебросили в Европу F-22 для «сдерживания России»
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США перебросили в Европу F-22 для «сдерживания России» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВВС США развернули в Европе эскадрилью истребителей F-22 для предотвращения «любой потенциальной российской агрессии».
Американские Военно-воздушные силы перебросили на авиабазу Шпангдалем в Германии истребители Lockheed Martin F-22A Raptor, пишет National Interest со ссылкой на командование ВВС США в Европе.
Также ВВС перевезли туда оборудование эксадрильи, которая базируется во Флориде. Целью переброски указывается «проведение тренировочных полетов вместе с другими европейскими самолетами».
«F-22 перебросили 8 августа, самолеты останутся в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание частично финансируется Европейской инициативой перестраховки (ERI)», — пояснили в ВВС.
Командование ВВС отметило, что истребители будут перебрасываться в другие страны Европы для проведения тренировок с союзниками по НАТО, «чтобы максимально расширить возможности обучения, укрепить альянс и сдерживать региональную агрессию».
Ранее National Interest поставил под сомнение способность российского истребителя Су-35 на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.
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