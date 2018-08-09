США перебросили в Европу F-22 для «сдерживания России»

ВВС США развернули в Европе эскадрилью истребителей F-22 для предотвращения «любой потенциальной российской агрессии».

Американские Военно-воздушные силы перебросили на авиабазу Шпангдалем в Германии истребители Lockheed Martin F-22A Raptor, пишет National Interest со ссылкой на командование ВВС США в Европе.

Также ВВС перевезли туда оборудование эксадрильи, которая базируется во Флориде. Целью переброски указывается «проведение тренировочных полетов вместе с другими европейскими самолетами».

«F-22 перебросили 8 августа, самолеты останутся в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание частично финансируется Европейской инициативой перестраховки (ERI)», — пояснили в ВВС.

Командование ВВС отметило, что истребители будут перебрасываться в другие страны Европы для проведения тренировок с союзниками по НАТО , «чтобы максимально расширить возможности обучения, укрепить альянс и сдерживать региональную агрессию».

Ранее National Interest поставил под сомнение способность российского истребителя Су-35 на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.