На Яворовском полигоне прошла ротация военных США

Как отмечается, украинские военные теперь будут проходить обучение при поддержке и помощи 278-го бронекавалерийского полка Сухопутных войск США

«Наше подразделение очень радо находиться здесь и работать с нашими партнерами и союзниками. У нас общая цель — обучить всех наших военных. Мы все учимся друг у друга» — заявил командир 278-го полка Джимми Коул.

Тем временем американские военные 27-й пехотной бригады отправляются домой.

«Я думаю, что очень интересно узнавать, как работают наши союзники и партнеры. Если мы будем иметь общую миссию в будущем, то мы сможем теснее сотрудничать вместе», — отметил командир 27-й пехотной бригады Дилли Денис.

С 2015 года на Яворовском полигоне прошли обучение около шести тысяч украинцев. Инструктаж проводили военнослужащие из США, Канады Литвы и Британии. На базе постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военнослужащих.