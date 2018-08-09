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На Яворовском полигоне прошла ротация военных США
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На Яворовском полигоне прошла ротация военных США 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
Как отмечается, украинские военные теперь будут проходить обучение при поддержке и помощи 278-го бронекавалерийского полка Сухопутных войск США.
«Наше подразделение очень радо находиться здесь и работать с нашими партнерами и союзниками. У нас общая цель — обучить всех наших военных. Мы все учимся друг у друга» — заявил командир 278-го полка Джимми Коул.
Тем временем американские военные 27-й пехотной бригады отправляются домой.
«Я думаю, что очень интересно узнавать, как работают наши союзники и партнеры. Если мы будем иметь общую миссию в будущем, то мы сможем теснее сотрудничать вместе», — отметил командир 27-й пехотной бригады Дилли Денис.
С 2015 года на Яворовском полигоне прошли обучение около шести тысяч украинцев. Инструктаж проводили военнослужащие из США, Канады, Литвы и Британии. На базе постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что корабли НАТО ушли из Черного моря, что вызвало сильное опасение украинских экспертов.
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