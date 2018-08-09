В новосибирском СибНИА отреставрируют Ил-2

Сотрудникам фонда «Крылатая память Победы» удалось поднять со дна озера в Мурманской области самолет Ил-2. Штурмовик потерпел крушение во время Великой отечественной войны в 1943 году.

Самолет хорошо сохранился благодаря управляемой аварийной посадке на поверхность озера и илистому составу дня. Предполагается, что его отправят в Новосибирск на реставрацию. Процессом займутся специалисты ООО «Авиареставрация» и «СибНИА им. Чаплыгина».

«Отреставрированный самолет станет единственным в мире летающим экземпляром первой (одноместной) модификации штурмовика Ил-2, понесшей наибольшие потери в первые месяцы войны. На штурмовике летал один из самых результативных и успешных летчиков — командир 3-й эскадрильи 46 штурмового авиационного полка Северного флота капитан А. И. Каличев, упоминания о котором встречаются во многих книгах и исследованиях», — рассказал РИА «Новости» президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский.

Новосибирские авиареставраторы имеют богатый опыт восстановления крылатых машин времен войны. Ранее им удалось поднять в воздух два Ил-2 в двухместной модификации, а также ряд других самолетов.