В Татарстане прошли испытания созданного по заказу Минобороны беспилотного конвертоплана

"Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета — 100 км, крейсерская скорость — около 100-140 км/ч, может зависать, как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета", — сказал он.

Взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 кг, при этом он может поднять воздух 1 кг полезной нагрузки (фотоаппаратура, тепловизор и другое). В материалах к летательному аппарату отмечается, что его можно применять в сфере энергетики и связи, дорожного и сельского хозяйства, нефтегазодобывающей отрасли.

Среди преимуществ летательного аппарата — отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое производство.