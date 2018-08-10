Ещё
Беспилотник-конвертоплан испытали в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспилотник-конвертоплан испытали в России 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Летательный аппарат был разработан в Татарстане по заказу министерства обороны Российской Федерации.
Беспилотный летательный аппарат-конвертоплан, разработанный в Татарстане, успешно прошел испытания. Об этом сообщил ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Альберт Гильмутдинов.
«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, реально летает. Сделан по заказу Минобороны РФ», — заявил Гильмутдинов на выставке «Казань АКТО-2018».
По его словам, дальность полета конвертоплана составляет 100 километров, а крейсерская скорость — около 140 км/ч.
Взлетная масса беспилотника составляет 6,7 киолграммов, при этом он способен поднять в воздух полезную нагрузку весом до 1 килограмма.
ТК «Звезда»: последние новости
Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую Расчеты дальнобойной САУ «Малка» ВВО впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника Редкую модификацию штурмовика Ил-2 подняли со дна озера в Мурманской области
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма34
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов73
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг243
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение