Беспилотник-конвертоплан испытали в России

Беспилотный летательный аппарат-конвертоплан, разработанный в Татарстане, успешно прошел испытания. Об этом сообщил ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Альберт Гильмутдинов.

«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, реально летает. Сделан по заказу Минобороны РФ», — заявил Гильмутдинов на выставке «Казань АКТО-2018».

По его словам, дальность полета конвертоплана составляет 100 километров, а крейсерская скорость — около 140 км/ч.

Взлетная масса беспилотника составляет 6,7 киолграммов, при этом он способен поднять в воздух полезную нагрузку весом до 1 килограмма.