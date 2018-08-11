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На международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2018» покажут летающий танк Т-72Б3М
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На международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2018» покажут летающий танк Т-72Б3М 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Зрители своими глазами увидят «летающий» танк и еще много неожиданных сюрпризов в исполнении профессионалов Южного военного округа
Танкисты Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский под Новочеркасском продемонстрируют боевые возможности вооружения и военной техники зрителям международного военно-технического форума «Армия-2018».
Залпы артиллерийских батарей и рев авиационных турбин огласят начало динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники предстоящего международного военно-технического форума «Армия-2018».
В период с 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО. Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя.
Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработают танковые и артиллерийские подразделения.
Мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника.
Боевые навыки продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения. Зрители увидят, как современные бронеавтомобили преодолевают сложные препятствия, а личный состав разведывательного дозора уничтожает засаду противника.
В воздушном бою сойдутся боевые вертолеты — «Аллигаторы», «Ночные охотники», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики.
Зрители своими глазами увидят «летающий» танк и еще много неожиданных сюрпризов в исполнении профессионалов Южного военного округа.
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