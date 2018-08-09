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Российский двигатель для самолёта XXI века МС-21 появится в 2024-25 годах
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Российский двигатель для самолёта XXI века МС-21 появится в 2024-25 годах 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Российский двигатель для самолёта XXI века МС-21 появится в 2024-25 годах, сообщил 9 августа «АиФ Казань» президент Союза авиапроизводителей России Юрий Коптев, участвующий в Съезде авиапроизводителей России в Казани.
«Большим проектом в авиастроении России является создание двигателя ПД-35, который может быть использован в том числе и на самолёте XXI века МС-21, — сказал Юрий коптев. — Появление такого двигателя ориентировано где-то на 2024-25 годы».
Эксперт предположил, что к этому времени появится ближне-среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, полностью отечественного производства. Пока что у МС-21 импортные двигатели. «Основные разработки и поставки по МС-21 ведутся специальным предприятием, которое создано в рамках »Авиастар-СП», это Аэрокомпозит (Ульяновск), — сказал Юрий Коптев. — В выполнении определенной номенклатуры композиционных деталей участвуют Воронежский и Казанский авиазаводы. Казанский завод делает не только композиты, но и часть агрегатов, является официальным поставщиком».
Напомним, решение о создании магистрального самолета XXI века, который должен заменить устаревшие советские модели, в первую очередь, Ту-154, а также потеснить зарубежные А-320 и «Боинг-737», было принято в 2007 году. 8 июня 2016 года состоялась выкатка первого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний. В мае 2017 года он совершил первый полет.
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